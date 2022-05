Newcastle a Manchester City dans le viseur

Dans la lutte au coude-à-coude entre Manchester City et Liverpool, les Reds semblent avoir le match le plus compliqué sur papier avec la réception de Tottenham samedi à Anfield. Mais après avoir testé la solidité de Newcastle dans leur antre de Saint-James Park, Mané et Cie doivent sans doute se dire que le rendez-vous du lendemain entre City et Newcastle à l’Etihad Stadium n’a rien d’une formalité.

Au début de saison, tenir ce genre de discours aurait paru assez naïf. Navigant à vue en conséquence de la gestion erratique de Mike Ashley (qui ne pensait plus qu’à revendre à plus offrant), Newcastle n’était que l’ombre du challenger de Manchester United quand Philippe Albert évoluait chez les « Magpies » ou du client régulier du top 4 sous la direction du regretté Bobby Robson. Entre-temps, le club a connu deux relégations sportives et même un coach chevronné comme Rafael Benitez avait dû se résigner à une impasse sans issue. Éviter un retour en Championship était devenu la seule ambition.