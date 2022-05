Que sont devenus les lauréats de 2017?

C’était une première et nous fûmes éblouis : en 2017 naissait la cession de violoncelle du Concours Reine Elisabeth. Une première édition venant après une disette de concours pour l’instrument, qui avait mené du beau monde et lors de laquelle on avait vraiment pris son pied ! Cinq ans plus tard, retard du covid aidant, les promesses nées à l’époque semblent avoir été tenues, si on en juge les belles carrières nées ou confirmées ces cinq dernières années.