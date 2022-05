Sondage: le CD&V, plus petit parti de Flandre

Ce n’est qu’un sondage, comme on dit toujours en pareilles circonstances, mais l’effet psychologique est assuré. Le « Stemming » du Standaard et de la VRT, publié ce vendredi, pointe le CD&V à 8,7 %, soit en dernière position de tous les partis flamands. Un classement qui place ce parti loin des 15,4 % réalisés aux élections pour le parlement flamand de 2019.

Un choc pour cette formation qui a dominé l’échiquier politique flamand et belge durant des décennies et qui doit aujourd’hui se contenter de ramasser les miettes du gâteau électoral. Dans la dernière livraison du Grand Baromètre Ipsos-Le Soir, avec RTL, VTM et Het Laatste Nieuws, publiée en mars, le parti chrétien flamand obtenait 11,3 %, et toisait encore le VLD, le PVDA (PTB) et Groen.