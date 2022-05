L’Eurovision sur l’air de «Faites ce que je dis, pas ce que je fais»

L’Ukraine est la grande favorite du concours européen de la chanson, avec « Stephania », devenue un hymne pour la paix. Très engagée, alors que l’Eurovision interdit en principe les expressions politiques. Non sans cultiver les exceptions.

Le concours Eurovision de la chanson, c’est du sérieux. Pas du genre à transiger avec les règles. Pas question, par exemple, d’y proposer un morceau d’une durée supérieure à trois minutes, ou un titre qui n’aurait pas été composé tout exprès. L’événement veut de l’exclusif. Du court. Et, non moins important, surtout pas de politique. Pour s’en assurer, l’UER (Union européenne des radiotélédiffuseurs) l’a gravé dans le marbre. « Le concours eurovision de la chanson est un événement non politique » précise le point 2.7 de ses règles internes, avec, dans le détail, l’obligation pour les pays participants, y compris le pays hôte, de veiller à ce que « en aucun cas le concours ne soit politisé ou instrumentalisé ».