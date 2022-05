La Belgique se prépare à collecter les données biométriques des voyageurs extraeuropéens

D’ici septembre 2022, les Etats membres de l’UE doivent se préparer à l’implémentation du dispositif « Entry/Exit System », visant à automatiser le contrôle aux frontières. Le gouvernement belge planche sur un changement législatif, tandis que la police a déjà acheté plus de 200 caméras « biométriques » à cette fin.

C’est une petite révolution qui se prépare sans faire trop de bruit au niveau du contrôle aux frontières de l’Union européenne. A partir de septembre prochain, si le calendrier ne subit pas de nouveau report, tous les voyageurs issus de pays tiers à l’UE devront se soumettre à un shooting photo et à la prise de leurs empreintes digitales lors de leur entrée au sein de l’espace Schengen. Et ce, même s’ils ne s’y rendent que pour un court séjour (de moins de 90 jours) et s’ils proviennent d’un pays bénéficiant d’un régime d’exemption en matière de visa – comme, par exemple, les Etats-Unis.