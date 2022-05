«Il n’est jamais revenu»: en Ukraine, Amnesty récolte «des preuves irréfutables de crimes de guerre»

L’ONG a interrogé des dizaines d’habitants des alentours de Kiev, témoins de tueries et pillages commis par l’armée russe.

Les pratiques criminelles des forces russes que nous avons constatées comprennent des attaques illégales et des homicides volontaires visant des civils ». Pour Amnesty international, le constat est sans appel : la Russie s’est rendue coupable de crimes de guerre sur le sol ukrainien. Ce vendredi, l’ONG a publié une synthèse « “Il ne reviendra pas”. Crimes de guerre dans le nord-ouest de l’oblast de Kiev », fruit d’une enquête approfondie de douze jours sur le terrain, plus précisément dans l’oblast (district) de Kiev, au nord-ouest de la capitale. Un document, fondé sur de multiples entretiens – avec des survivants, des familles de victimes, des politiques ukrainiens – ainsi qu’une analyse poussée de preuves matérielles qui confirme ce que d’autres experts et enquêteurs avaient déjà avancé. Ce que l’Organisation des Nations unies a déjà relevé. Des crimes de guerres, commis par les Russes, ont été commis en Ukraine.