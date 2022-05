Le message d’Eva De Bleeker dans l’entretien du jour est le suivant en substance : il est fini, ou près de l’être, le temps où il fallait soutenir et protéger tout le monde « quoi qu’il en coûte ». Entendez : la crise ukrainienne n’est pas la crise pandémique où l’on a (aurait) dépensé à tout va sans couvrir ses arrières et puis tant pis. La déstabilisation de nos économies est telle et pour longtemps, à commencer par le basculement dans nos approvisionnements énergétiques, que le risque est grand de voir les déficits et l’endettement s’envoler sur fond de taux d’intérêt qui repartiraient à la hausse. Attention à l’« effet boule de neige ». D’où, de la part de la libérale flamande, un discours voué à recadrer et recadrer partout où c’est possible. Prolonger les aides au pouvoir d’achat ? On verra. Compenser davantage les frais de déplacement pour les travailleurs ? Restons dans l’enveloppe prévue. Libérer les négociations salariales ? Alors il faudra toucher à l’indexation.