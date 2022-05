Guerre en Ukraine: comment la Russie tente de se défendre à l’ONU

Moscou a organisé une conférence pour démentir les accusations qui pèsent sur son armée, vendredi à New York en marge du Conseil de sécurité. Des efforts qui paraissent dérisoires aux yeux des Occidentaux mais qui visent à garder l’oreille de certains pays africains et sud-américains.

Soucieuse de ne pas perdre la guerre de l’information, la Russie tente d’enrayer l’hémorragie médiatique : une conférence organisée vendredi matin à New York, en marge du Conseil de sécurité des Nations unies, avait pour titre « Violations systématiques et gravissimes du droit humanitaire international et autres crimes de guerre commis par les soldats et milices de l’Ukraine, découvertes durant l’opération militaire spéciale en cours des forces armées russes ».