Bruxelles: une proposition pour rendre le 8 mai férié

Les partis de la majorité bruxelloise demandent au fédéral de faire du 8 mai un jour férié légal et payé pour commémorer la victoire de la démocratie sur le fascisme.

Bruxelles célèbre chaque année le 8 mai son anniversaire. En 2022, la fête de l’Iris tombe ce week-end. Depuis 2019, le 8 mai s’avère un jour de congé férié pour les fonctionnaires bruxellois. Les partis de la majorité régionale voudraient désormais que cette date le devienne pour tous les habitants de la capitale. Une proposition de résolution vient d’être déposée en ce sens. Selon le texte, il s’agit de commémorer la victoire de la démocratie sur le fascisme. Pour rappel, le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

L’Open VLD bruxellois se trouve à l’initiative de ce texte symbolique. Son secrétaire politique, Johan Basiliades, explique la démarche : « L’accord de gouvernement au fédéral prévoit que chaque communauté puisse choisir de faire de son jour de fête un jour férié légal. En Flandre, on pourrait prendre le 11 juillet, en Wallonie le 27 septembre et donc à Bruxelles le 8 mai. Ça serait pour tous les travailleurs, pour le public et le privé. C’est au fédéral de déterminer les conditions, le jour où ils mettent ça en application ». La démarche consisterait à retirer un jour férié existant pour le déplacer le 8 mai. La demande des partis bruxellois a peu de chances d’être exaucée dans un avenir proche.