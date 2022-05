Damso, artiste belge le plus écouté en Belgique

Le répertoire musical de Damso a atteint le chiffre impressionnant de 273,7 millions de streams (1) en Belgique, dont 47,3 millions de streams en 2021. Le succès numérique de Damso a déjà été confirmé à plusieurs reprises ces dernières années avec deux USA consécutifs en 2017 et 2018, suivis d’un troisième prix en 2020. Cette année, les ex-lauréats Angèle et Lost Frequencies occupent respectivement la 3e et 4e places. K3 et Bart Peeters complètent le top 5 avec les 2e et 5e places. Stromae, ainsi que Dimitri Vegas & Like Mike, entrent également dans le top 10 avec les 6e et 7e places, suivis de Tourist LeMC, Metejoor et Hamza.

(1) Le nombre de streams en Belgique que le répertoire de Damso a atteint après avoir signé avec Universal Music