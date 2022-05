À Liège, un hommage à la musique poétique de Garrett List

Œuvre humaniste et emblématique de Garrett List, « Music for Trees » retrouve la scène dans le cadre du festival Images sonores et du Mithra Jazz à Liège.

Tromboniste, chanteur, compositeur, Garrett List, né à Phoenix en 1943, était un expérimentateur du son et de l’expérience musicale. Dans les années 1960 et 1970, il côtoie l’avant-garde new-yorkaise, travaille avec John Cage et Steve Lacy. Puis arrive à Liège dans les années 1980 et devient professeur au Conservatoire, sous l’impulsion d’Henri Pousseur, alors directeur. C’est notamment là qu’il forma des générations de musiciens, et de jazzmen belges, jusqu’à sa mort en décembre 2019.

Pour lui rendre hommage, Orchestra ViVo !, son dernier grand orchestre (une sorte d’orchestre symphonique avec une section rythmique, sans chef, ne jouant que la musique des musiciens présents et improvisant) et World Citzens Music, l’ASBL qu’il avait fondée, ont décidé de s’associer et de produire une de ses œuvres emblématique : Music for Trees. Écrite par List entre 1986 et 1989, elle n’avait pas encore été interprétée dans son intégralité.