«À propos», le podcast du «Soir» du 9 mai: Concours Reine Elisabeth, don de sang des hommes homosexuels…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 9/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Le Concours Reine Elisabeth 2022, section violoncelle débute ce lundi avec 68 candidats dont une Belge. C’est la deuxième fois que le concours est consacré au violoncelle. Gaëlle Moury du service Culture va suivre les épreuves pour Le Soir . Elle nous présente cette édition et ses enjeux.

La commission Santé de la Chambre va débattre du don de sang des hommes homosexuels. Pour le moment, chez nous, un homme qui a eu un contact sexuel avec un autre homme ne peut pas donner son sang pendant un an. Dans la proposition de loi qui sera débattue, il est notamment question de faire passer la période d’abstinence à quatre mois.

Les ventes de livres chutent depuis le début de l’année. Après deux années 2020 et 2021 exceptionnelles, le secteur revient à des résultats plus traditionnels. On en parle avec Jean-Claude Vantroyen, journaliste au service Culture.

