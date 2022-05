Formule 1: Mercedes espère retrouver des couleurs à Miami

Il y aura eu pendant toute la semaine le « bad buzz » de la fausse marina créée au milieu du circuit, et gageons que le week-end sera encore riche en images fortes en provenance de Miami, douzième ville à accueillir un Grand Prix de Formule 1 aux Etats-Unis en plus de 70 ans d’histoire. Les extravagances les plus folles devraient s’exprimer jusqu’à dimanche soir (départ du Grand Prix, à 21h30 chez nous) autour du Hard Rock Stadium, là où s’était réuni tout le paddock pour une soirée visiblement haute en couleurs jeudi, et où joue l’équipe de football américain des Miami Dolphins, et est également organisé l’Open de tennis. Massés dans les tribunes provisoires installées autour du circuit long de 5,4 km où des vitesses maxi de 320 km/h devraient être atteintes, les riches Latinos de Miami s’en donneront surtout à cœur joie dans les très nombreux espaces VIP aménagés pour cet événement qui, n’en doutons pas, brillera de mille feux.