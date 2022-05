2022, le passé recomposé

C’est une griffe sur un disque vinyle. Le diamant s’engouffre dedans et plus moyen d’en sortir, la phrase se répète, indéfiniment. Parfois, il arrive que le bras saute et c’est tout le couplet qui recommence au début. Une griffe sur un vinyle, c’est comme l’Histoire : ça tourne en rond et régulièrement, ça nous rejoue le même morceau.

On dit que le serpent de la mode et des tendances se mord la queue tous les vingt ans. Les matières évoluent, les formes et les mentalités aussi, mais quelque chose traverse toujours l’espace-temps, se faufile dans un trou de ver, une faille du tesseract et réapparaît deux décennies plus tard pour on ne sait quelle raison. Cette fois, ce sont les années 2000. Et elles ont déjà colonisé une grosse partie de 2022.