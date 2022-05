Van der Poel peut garder le rose jusqu’en Italie

Premier Tour d’Italie, première étape, première victoire, premier jéroboam de Prosecco avec un bouchon impatient et premier maillot rose, entre autres mailles distinctives, pour Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a fait carton plein sur les hauteurs de Visegard, où il a émergé dans un mouvement millimétré, d’une maîtrise aussi foudroyante qu’implacable, pour imposer sa puissance. Après la découverte du Tour de France, la saison dernière, qui lui avait permis de briller pendant six journées tout de jaune vêtu, le voilà désormais avec un nouveau tricot pour colorer son impressionnante collection. « Le jaune était peut-être plus spécial encore vu l’historique familial (NDLR : MVDP est le petit-fils de Raymond Poulidor) mais ce maillot rose est la principale raison de ma présence sur le Giro. C’était une opportunité unique de prendre ce maillot.