Le CD&V au bord du gouffre, son président démissionne

Les hommes et femmes politiques affirment souvent qu’ils ne lisent pas les sondages. Celui du « Standaard » et de la VRT, baptisé « De stemming » et publié vendredi en fin d’après-midi, le CD&V l’a parcouru attentivement. Au point d’annoncer, quelques secondes après sa publication, le retrait de son président, Joachim Coens, au plus tard en septembre, alors que son mandat ne s’achevait normalement qu’en décembre.