Mobilité: les femmes à la vélo-école, «comme les hommes dans leurs cafés»

Par Maxence Jurbert et Maxence Jurbert (st.)

Les mains bien agrippées au guidon, la pointe du pied au sol et une contenance un peu hésitante, Stella, 65 ans, écoute avec attention les conseils de Corentin, le formateur du cours de vélo pour adultes débutants : « Avant de savoir pédaler, il faut avoir l’équilibre. Si vous avez ça, vous avez fait le plus dur. »

Corentin pousse du pied et s’élance sur la pente douce de l’esplanade devant la gare du Luxembourg : « Il faut donner de la force et bien se laisser aller. » Quand on voit le formateur de 33 ans lever très naturellement ses pieds à hauteur du guidon, cela semble un jeu d’enfant. Pourtant, Stella est moins assurée. « Je dois lever les pieds ? », s’interroge la retraitée avec appréhension. C’est son tout premier cours avec l’ASBL Pro Velo.