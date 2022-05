Les Zèbres déçus après Charleroi-Genk: «Nous ne sommes pratiquement plus dans la course à l’Europe»

Dominateur et menant au score grâce à un but dans les dernières secondes de la première mi-temps, le SC Charleroi a finalement partagé l’enjeu 2-2 contre Genk lors de la troisième journée des Europe Playoffs. Les Carolos ont arraché le point du partage dans les arrêts de jeu de la rencontre. Insuffisant dans la course à l’Europe. Et râlant, car le troisième but de Vakoun Bayo a été annulé pour une position de hors-jeu juste avant le coup de sifflet final.

Vakoun Bayo : « Dommage que le troisième but ne compte pas. On tenait à gagner un match après deux défaites. On voulait rendre le public heureux. Malheureusement, et même si nous avons effectué un effort collectif, ce troisième but n’a pas été validé, ça ne fait donc qu’un point au final. Pour ma part, j’ai fait preuve de réalisme. Je ne lâche jamais rien. Si on gagnait ce vendredi soir, ça nous aurait relancés, nous qui avons été critiqués et qui souhaitions rendre le sourire à nos supporters. Nous ne déméritons pas. Nous devons tout donner en cette fin de saison même si nous ne sommes pratiquement plus dans la course à l’Europe ».

Wim Still : « L’émotion principale, c’est la fierté et l’amour du foot, que c’est génial de pouvoir vibrer comme ça. C’est dommage que la soirée ne soit pas parfaite. Ça s’est joué à rien : un poteau, une décision arbitrale… On a bien bossé durant toute la semaine et ça s’est vu sur le terrain. Voilà qui donne confiance à tous car on peut s’améliorer en une semaine. La qualité avec et sans ballon, c’était top. Nous conservons nos principes et nous ne changerons pas notre fusil d’épaule ».