Doublé pour Bayo, Zorgane essentiel: les bulletins des Zèbres face à Genk

5,5 Koffi : il manque complètement sa sortie à la 27e dans les pieds de Paintsil qui, fort heureusement, était en position décentrée, sans quoi le Burkinabé aurait sans doute vu rouge. Il sort deux arrêts extraordinaires devant Ito et Thorstvedt après le repos mais il semblait en mesure de dévier le ballon ailleurs que dans les pieds du Norvégien sur le 1-2.

7 Nkuba : pour sa quatrième titularisation consécutive, il a évolué un cran plus bas sur l’échiquier dans une arrière-garde qui s’apparentait davantage à une défense à quatre mais cela ne l’a pas empêché de mettre plusieurs fois le nez à la fenêtre. Son centre sur le 1-0 est millimétré et son ouverture pour Gholizadeh trois minutes plus tôt avait déjà failli amener un but. Irréprochable défensivement, aussi.

6,5 Knezevic : serein et efficace dans ses interventions.