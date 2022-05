Soirée cruelle pour les Zèbres

Auteurs d’une superbe réaction, les Zèbres méritaient nettement plus que le point qu’ils ont pris contre Genk ce vendredi soir. Un but annulé à l’ultime seconde et un manque de réalisme ont coûté cher.

Après un bilan de 0/6 et une deuxième mi-temps totalement loupée contre Gand, le Sporting de Charleroi se devait de réagir, au minimum dans l’attitude, contre Genk. Et cela a été chose faite dès l’entame du match, que les Zèbres ont pris par le bon bout dans une ambiance très positive d’emblée. « On ne peut pas parler de soulagement, mais c’est évident que les supporters sont importants. Et ce match peut créer quelque chose dans le fait que les fans ont vu que peu importe qui est en face, on joue pour gagner. Chaque match est une finale de Coupe du Monde pour nous », assurait Edward Still, forcément déçu par la tournure des événements, mais heureux du jusqu’au-boutisme des siens.