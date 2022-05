Tennis: Alexander Zverev rejoint Stefanos Tsitsipas en demi-finales à Madrid

Zverev aurait pu économiser un peu ses forces, mais en tête 4 jeux à 1 dans la deuxième manche, et après s’être même procuré plusieurs balles de 5-1, il a permis à Auger-Aliassime de revenir à 4 partout. En cause notamment : son irrégularité une fois de plus au service, avec huit doubles fautes commises dans le second set (neuf au total).

Mais il est toutefois parvenu à s’en sortir en deux manches, à sa troisième occasion sur la mise en jeu du Canadien (les deux premières à 5-4), en un peu moins de deux heures.

Le tournoi madrilène, où Zverev a été titré deux fois (2018 et 2021), est le Masters 1000 qui lui réussit le mieux.

Tsitsipas, finaliste de Roland-Garros il y a un an, confirme, lui, ses bonnes sensations sur terre battue après s’être imposé à Monte-Carlo pour la seconde année consécutive mi-avril et n’avoir cédé que face au phénomène espagnol Carlos Alcaraz à Barcelone, en quarts de finale (4-6, 7-5, 2-6).

Auteur de dix aces et efficace derrière sa première balle (81 % de points gagnés), le Grec de 23 ans s’est notamment appuyé sur une belle qualité de service pour contenir Rublev en moins de deux heures.

Avec 27 victoires au compteur, il est le joueur qui a gagné le plus de matches en 2022.

Rublev restait sur un titre à Belgrade, remporté aux dépens du N.1 mondial Novak Djokovic il y a moins de deux semaines.