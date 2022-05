Bruxelles se prépare à fêter l’iris

Comme chaque année, au début du mois de mai, la Région bruxelloise se prépare à fêter au cours du week-end qui commence la fête de l’Iris, la fleur des marais, adoptée comme symbole de la Région-capitale qui affiche 33 printemps.

Au-delà d’un programme de festivités et d’activités accessibles au public, c’est aussi l’occasion, pour les autorités régionales d’accueillir leurs homologues des entités fédérale et fédérées du pays lors d’une cérémonie plus académique. Une fois n’est pas coutume, l’événement habituellement organisé dans une « Salle des glaces » de l’ex-Palais provincial du Brabant, la plupart du temps trop exiguë pour ce faire, aura lieu extra muros, dans l’Hôtel de la poste situé à Tour et Taxis.