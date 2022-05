Après un tir de missile nord-coréen, les Etats-Unis s’attendent à un essai nucléaire

Ce nouveau lancement intervient avant l’entrée en fonction mardi du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, favorable au rapport de forces avec le Nord, et accentue les craintes d’une escalade.

Le département d’Etat américain a prévenu vendredi qu’un essai nucléaire pourrait avoir lieu « dès ce mois-ci », s’appuyant sur l’imagerie satellite. « Nos militaires ont détecté vers 14h07 (07h07 en Belgique) qu’un missile balistique de courte portée présumé être un SLBM a été tiré depuis la mer au large de Sinpo, Hamgyong du Sud », a déclaré samedi l’état-major de l’armée sud-coréenne dans un communiqué. Sinpo est une importante base navale de Corée du Nord. Des images satellites ont pu y montrer dans le passé la présence de sous-marins.

La semaine dernière, à l’occasion d’un grand défilé militaire, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à développer ses forces nucléaires « le plus rapidement possible » et a mis en garde contre d’éventuelles frappes « préventives », évoquées par le futur président sud-coréen, Yoon Suk-yeol.

Washington se prépare à un essai nucléaire

Vendredi, Washington, par la voix de la porte-parole de la diplomatie Jalina Porter, a prévenu que Pyongyang « prépare le site d’essais de Punggye-ri et pourrait être prêt à y mener un test dès ce mois-ci, ce qui serait son septième essai » nucléaire.

La Corée du Nord avait mené six essais nucléaires avant d’engager une diplomatie de haut rang avec les Etats-Unis, le président américain de l’époque Donald Trump rencontrant quatre fois Kim Jong Un.

La Corée du Sud possède une capacité d’armements conventionnels supérieure à celle de son voisin du Nord et M. Yoon a demandé le déploiement d’un plus grand nombre de moyens militaires américains. La Corée du Sud a testé en 2021 son propre missile mer-sol balistique, devenant l’un des rares pays à maîtriser cette technologie. Elle a aussi dévoilé un missile de croisière supersonique, soulignant une course à l’armement dans la péninsule.