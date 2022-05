Investiture de Macron: le président français appelle à «agir sans relâche» pour «être une nation plus indépendante»

Emmanuel Macron a appelé à « agir sans relâche » pour que la France devienne « une nation plus indépendante » et pour « construire nos réponses française et européenne aux défis de notre siècle », au cours de son discours de la cérémonie d’investiture pour son second mandat samedi à l’Elysée.

Pour cela, le chef d’Etat a affiché, dans son allocution d’une dizaine de minutes, son ambition de présider avec « une nouvelle méthode » en « planifiant, en réformant, en associant » les Français. Il a fait le « serment de léguer une planète plus vivable » et « une France plus forte ».