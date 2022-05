Ligue des Champions: revivez la fin de match historique du Real Madrid comme si vous étiez sur le terrain (vidéo)

Cette saison, le Real nous a gratifiés de quelques moments tout bonnement exceptionnels en Ligue des Champions. Après le PSG et Chelsea, c’est Manchester City qui est tombé face à une équipe espagnole à la capacité de réaction sensationnelle.

Encore cette semaine, les hommes d’Ancelotti se trouvaient dans une situation que tout le monde pensait trop compliquée pour eux. Et pourtant ! En fin de match, Rodrygo permettait au Real de revenir au score avant d’en planter un deuxième synonyme de prolongations. Et qui d’autre que Karim Benzema pour aller marquer le but libérateur qui a permis à Madrid de se qualifier pour la finale ?

Grâce à des images exceptionnelles fournies par le club de la capitale espagnol, vous pouvez revivre la fin de la rencontre comme si vous étiez sur le terrain. Le coup d’œil en vaut la peine !