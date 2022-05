Réinvesti, le «nouvel» Emmanuel Macron veut se poser en rassembleur

Agir, agir, agir. Réélu le 24 avril, Emmanuel Macron a été officiellement investi pour un second mandat ce samedi à 11 heures, à l’Elysée. Dans son adresse face à près de 450 invités – parmi lesquels les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, les représentants des corps constitués, des autorités religieuses, d’organisations syndicales de salariés et patronales – le président français a fait le choix de l’anaphore pour imprimer son message, répétant à plusieurs reprises le mot « agir ». « Agir sans relâche avec un cap, celui d’être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle », a déclaré le chef de l’Etat français faisant allusion directement à la guerre en Ukraine et à la pandémie, évoquant « peurs » et « fractures ».