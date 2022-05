Belasteguin éliminé au Circus Brussels Padel Open

« Impossible de rater ce spectacle !» Les réseaux sociaux du World Padel Tour annonçaient la couleur à propos des alléchantes demi-finales du Circus Brussels Padel Open ce samedi. Mais, avant même le week-end final, le tournoi de Bruxelles peut déjà se targuer d’être un véritable succès, sportif et populaire. Vendredi, les milliers de spectateurs ont assisté à un quart de finale qui a tenu toutes ses promesses avec Fernando Belasteguin, champion du monde 16 fois consécutivement par le passé, et Arturo Coello, le plus jeune joueur de l’histoire à avoir remporté un tournoi sur le circuit en début d’année à Miami. Menés 1-4 par les Argentins Tello et Chingotto dans le 3e set, ils sont parvenus à retourner la situation en leur faveur pour s’imposer sur le fil (7-5). Dans la foulée, le public a assisté à un autre coup de tonnerre : l’élimination de la paire Paquito Navarro - Martin Di Nenno par Stupaczuk et Lima, qui disputent leur premier tournoi ensemble et dont les débuts sont très prometteurs sur le court... Ce samedi matin, ils ont à nouveau déployé leur schéma de jeu à la perfection pour se déjouer de Belasteguin et Coello en 2 sets (7-5, 6-3) et se hisser en finale.

Mathieu Michel (Secrétaire d’État) et Pierre-Yves Jeholet (Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles) avec Stupaczuk et Lima.