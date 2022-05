Hockey: avantage aux Gantoises après la manche aller de la finale

Comme la saison dernière, c’est un duel face au Dragons qui attendait les Flandriennes en finale de la compétition dames. Une rencontre que les championnes en titre démarraient sur les chapeaux de roue, à Louvain-la-Neuve puisqu’il ne fallait pas attendre 4 minutes pour assister au premier but d’Ambre Ballenghien. Les Gantoises, privées de Stephanie Vanden Borre (torsion du genou mais qui devrait, peut-être, déjà être de retour avec les Red Panthers pour le match de Pro League face à l’Espagne) dominaient les débats et ne laissaient que très peu de possibilités aux Anversoises. Les occasions étaient nombreuses mais Roos Knijff gardait son équipe dans la rencontre. Le Dragons, qui évoluait sans Valerie Magis en Fleur Broers, blessées, obtenait enfin une première opportunité à la 24e minute mais sans succès. L’occasion était manquée et Gand doublait son avance dans la foulée. Alix Gerniers récupérait la balle dans le milieu de terrain et, suite à une belle action collective, Delfina Gaspari inscrivait le numéro 2 (28e).

À la pause, le score n’était certainement pas forcé pour les Gantoises qui auraient déjà pu inscrire l’un ou l’autre but supplémentaire. En seconde période, la physionomie de la rencontre n’était guère différente. Les protégées de Kevan Demartinis gardaient le cap et contrôlaient sereinement les échanges. Et à la 41e minute, Noa Schreurs enfonçaient encore un peu plus le clou à la suite d’une belle combinaison. Mais le Dragons ne baissait pas les bras et réagissait immédiatement via Delphine Marien sur une suite de penalty (3-1). La rencontre perdait un peu en intensité au fil des minutes et Gand continuait à contrôler les échanges même si les Anversoises se montraient encore dangereuses sur penalty.