Investiture d’Emmanuel Macron: quel est ce collier qui lui a été remis?

« Le grand collier n’est pas une décoration mais l’insigne de la fonction de grand maître de la Légion d’honneur », précise le site. Il est composé de seize maillons, « rappelant les 16 cohortes de la Légion d’honneur créées par Napoléon », et a, en son centre, les initiales « HP » pour « Honneur et Patrie », la devise de l’ordre, auxquelles est suspendue l’étoile de la Légion d’honneur.

Sur chaque maillon se trouve « une des grandes activités de la nation (telles qu’elles étaient vues en 1953) », indique encore le site : architecture et sculpture, œuvres sociales, littérature, médecine et chirurgie, agriculture, Union française, télécommunications, aviation, artillerie, infanterie, marine, blindés, industrie et commerce, connaissance du monde, musique et peinture, sciences. Chaque mandat présidentiel est associé à un des maillons, et le nom du président et l’année de sa prise de fonction sont gravés au revers.

Emmanuel Macron porte la Rosette Grand CroixEn 2017, le nom d’Emmanuel Macron avait été associé au maillon de l’industrie et du commerce. En 2022, son nom figure cette fois sur le revers du maillon de la connaissance du monde. « Il reste, à la suite de l’investiture de 2022, deux maillons vides sur le collier : musique et peinture, et sciences », indique la Légion d’honneur. Ensuite, « un nouveau collier sera réalisé, sans doute en faisant appel à un artiste », indique le général Puga à nos confrères de BFM TV.

Comme le rappelle le site de la Légion d’honneur, avant que l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing ne simplifie le protocole, le président fraîchement élu revêtait le collier. Désormais, il se contente de le recevoir, comme un symbole. Toutefois, Emmanuel Macron ne le conservera pas à l’Élysée pendant ses cinq ans de mandats : les trois colliers qui existent (Empire, IIIe République et actuel) sont tous conservés au musée de la Légion d’honneur et présentés au public dans une salle spécifique.