Djokovic – Alcaraz: Eurosport s’attire les foudres des fans de tennis

Où suivre la demi-finale entre Novak Djokovic et Alcaraz au Masters 1000 de Madrid ? Ne cherchez pas sur les canaux d’Eurosport en télévision, qui ont pourtant diffusé le tournoi tout au long de la semaine. Ce samedi après-midi, on pouvait suivre deux courses cyclistes en direct : le Giro sur la première chaîne et les 4 jours de Dunkerque sur la deuxième. De quoi provoquer l’ire de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, et d’ironiser sur le slogan « #HomeOfTennis » d’Eurosport…

Le commentateur Frédéric Verdier – dont la situation est totalement indépendante de sa volonté – a invité les fans de tennis à suivre la rencontre sur l’application payante d’Eurosport. Pas de quoi complètement satisfaire les amateurs de tennis.