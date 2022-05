Hockey: le Racing et la Gantoise se quittent dos à dos

Les Bruxellois sont réellement revenus de nulle part lors de la première manche de la finale de playoffs. Un partage (2-2) qui laisse donc augurer un second duel totalement indécis et passionnant.

L’affiche proposée en finale messieurs était inédite mais aussi extrêmement équilibrée sur papier. Un duel entre 2 équipes impatientes de renouer avec le titre mais aussi conquérantes et motivées de prendre le plus rapidement possible l’ascendant sur son adversaire du jour. Pourtant la rencontre mettait du temps à démarrer réellement et après 6 minutes d’observation, Pepijn Scheen ouvrait la marque pour les Gantois sur stroke. Ce but d’ouverture décoinçait la partie et les échanges étaient, enfin, un peu plus passionnants.

À la 10e minute, le Racing héritait d’un premier penalty mais le sleep de Taguy Cosyns était sauvé à même la ligne. Puis, juste avant la fin du premier quart, les Ucclois obtenaient un nouveau p.c. mais malgré 3 tentatives vers le but, Tomas Santiago se montrait intraitable et permettait aux Flandriens de conserver leur avance. À la 25e minute, Gand obtenait logiquement un second stroke et le défenseur néerlandais, Pepijn Scheen, doublait l’avance de son équipe. Le Racing semblait à côté de son sujet et ne trouvait pas la solution pour faire sauter le solide bloc défensif gantois. Avant la pause, les Ucclois obtenaient pourtant une belle possibilité, à nouveau sur penalty, mais le rebond finissait sa course de peu à côté de la cage.