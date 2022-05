Endurance: Toyota remporte les… 3 Heures de Spa

Minées par les interruptions dues à la pluie et plusieurs accidents, les 6 Heures de Spa n’ont proposé que trois heures de course réelle desquelles Toyota (Conway-Kobayashi-Lopez) a émergé devant Alpine et les Oreca WRT qui ont signé le doublé en LMP2.

Entamées sous le soleil et devant une foule nombreuse, les 6 Heures de Spa-Francorchamps ont ensuite été fortement perturbées par de grosses périodes de pluie ainsi qu’une foultitude d’interruptions de course : soit avec des « full course yellow » (la vitesse des voitures réduite à 80 km/h), soit par l’intervention de la voiture de sécurité, soit carrément au drapeau rouge (arrêt de la course). Et cette fois, le directeur de course Eduardo Freitas, qui n’aime décidément pas la pluie, en a brandi la bagatelle de trois ! Au total, la course aura ainsi été neutralisée pendant 3h10, soit un peu plus de la moitié de ces 6 Heures de Spa-Francorchamps !

« Vivement Le Mans »

Cela n’enlève pas les mérites de l’équipage de la Toyota nº7 (Conway-Kobayashi-Lopez) qui a triomphé avec une petite trentaine de secondes d’avance sur l’Alpine de Negrao-Lapierre-Vaxivière, tandis que l’autre Toyota de Buemi-Hartley-Hirakawa a dû renoncer au premier tiers de l’épreuve suite à une défaillance du système hybride. « Nous avons pu mener une course fluide, et l’équipe a fait un super boulot », disaient en chœur les pilotes Toyota de l’équipage victorieux, avant de se réjouir encore « d’avoir vu autant de monde ici, et de bientôt nous retrouver au Mans. »