Manchester United prend l’eau à Brighton, Leandro Trossard buteur (vidéo)

Leandro Trossard a été l’homme de la deuxième mi-temps. D’abord à l’assist, d’une passe en retrait intelligente pour Cucurella (2-0, 49e), et d’une autre dans l’axe pour Gross (57e), le Belge y est ensuite allé de son propre but, ponctuant un début de deuxième mi-temps enflammé pour Brighton en repoussant au fond des filets le sauvetage sur la ligne d’un défenseur mancunien (4-0, 60e).

Manchester United connaît une fin de saison désolante et n’a enregistré qu’une victoire et un match nul sur ses 5 dernières rencontres. En 6e position avec 58 points en 37 matchs, les Red Devils ne sont pas encore assurés d’un ticket européen, puisque West Ham (52 points) et les Wolves (50 points) ont tous les deux encore 3 matchs à jouer, contre un seul pour Manchester. Brighton trône à une belle 9e place, avec 47 points et encore 2 matchs à jouer.