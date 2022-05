Le violoncelle pour les nuls

Histoire

Le violoncelle apparaît au début du XVIe siècle en Italie. Andrea Amati, luthier à Crémone, lui aurait donné ses caractéristiques fondamentales, même si l’instrument a depuis beaucoup évolué. Au départ, il se jouait ainsi suspendu au cou de l’interprète, puis serré entre les genoux (comme une viole de gambe) et enfin avec une pique, prolongeant l’instrument et permettant d’atteindre les sons aigus de manière plus aisée.

Instrument

Le violoncelle appartient à la famille des instruments à cordes frottées (comme le violon notamment). Le son se produit donc en frottant l’archet sur les cordes, ce qui permet à l’instrument d’entrer en vibration. La main gauche descend et monte sur la touche (la partie noire et centrale) pour produire les notes et le bras droit tient l’archet.