Martin de Marneffe: avec cet album, la vie est chouette

De la musique joyeuse, merci Martin de Marneffe. Le jazz de MdM ne se languit pas de mélancolie : il respire la joie de vivre. Des morceaux bien accrocheurs, dès le début avec Mercredi soir (que s’est-il donc passé ce mercredi-là ?), des phrases qui entrent dans la tête comme celle de Capitola, des atmosphères très cinématographiques avec Wakayama, des échos de Bach et de Schubert… Le trio MdM au piano, Sal La Rocca à la contrebasse et Benjamin Tequi à la batterie, est rejoint sur certains morceaux par Hervé Letor aux sax, Alexandre Cavaliere au violon et Astrid Wauters au violoncelle. Avec cet album, la vie est chouette. Les grincheux diront que c’est du jazz easy. Ne les écoutez pas et profitez, car la vie est courte, comme dit le titre.

Big Wave Records