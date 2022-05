Thomas Mayeras: un disque élégant, racé, très coloré

Une belle palette de couleurs, d’émotions, de rythmes dans cet album. Thomas Mayeras au piano, Anthony Muccio à la contrebasse et Germain Cornet à la batterie jouent avec beaucoup de feeling quatre compositions de Mayeras (Banana Song, Bluegaloo, Pont d’Espagne, Your Turn) et quatre standards (Tenderly, Too close for comfort, Over the rainbow et Raincheck). On passe, avec un égal bonheur, de la ballade au swing, du mid tempo au funky, du calypso à l’intime. C’est un disque élégant, racé, très coloré jusqu’à parfois sonner orchestral sans jamais dépasser les trois musiciens. Un paysage sonore et musical qui plaît, captive et envoûte. On l’écoute à l’envi cet album. On ne s’en lasse pas.

Cristal Records