Lars Duppler: ouvert et réjouissant

Lars Duppler est un claviériste germano-islandais. Deux albums viennent d’apparaître signés de son nom. Le premier, Unbound, est en trio : Duppler + Denis Gäbel aux sax et à la clarinette basse + Jens Düppe à la batterie. Le second, Hringferð, est en duo avec le saxophoniste clarinettiste Stefan Karl Schmidt. Ce dernier a été enregistré en trois heures et baigne dans une atmosphère islandaise, le titre, avec son étrange « d », en fait preuve. C’est intime et mélancolique. Et la complicité des deux musiciens est naturelle et nuancée. Dans Unbound, Duppler joue du Rhodes et du Moog Prodigy et crée des atmosphères incroyables, des paysages sonores étonnants. On explore des espaces, librement, dans l’harmonie, c’est ouvert et c’est réjouissant. Avec des effets très rock de temps en temps, presque funky même, et cette ambiance soul que prodiguent le Rhodes et le Moog.