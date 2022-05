Union Saint-Gilloise - FC Bruges: les Unionistes se montrent dangereux mais ne concrétisent pas (direct, 0-0)

Étonnante depuis le début de saison, l’Union Saint-Gilloise, promue, trône toujours en tête de la D1A avec 43 points. Avec deux confrontations en quatre jours contre le Club de Bruges, son plus proche concurrent qui compte trois points de moins, les Bruxellois entrent dans le money time. Ce dimanche, ils accueillent les Gazelles dans le choc du week-end et la première affiche décisive dans la course au titre.

Les compositions

Union Saint-Gilloise : Moris, Nieuwkoop, Machida, Burgess, Bager, Lapoussin, Lazare, Teuma, Nielsen, Undav, Vanzeir

FC Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Buchanan, Balanta, Odoi, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Adamyan

Le direct commenté

Le classement général