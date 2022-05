Nantes remporte sa quatrième Coupe de France en battant Nice en finale

Nantes a remporté sa quatrième Coupe de France en battant Nice (1-0) grâce à un penalty de Ludovic Blas (47e), samedi au Stade de France à Saint-Denis.

Les Canaris s’imposent après 1979, 1999 et 2000 et décrochent leur premier trophée depuis leur huitième titre de champion de France, en 2001. Ce succès récompense le travail de l’entraîneur Antoine Kombouaré, ancien joueur maison entre 1983 et 1990, qui a repris une équipe au bord de la relégation, la saison passée.