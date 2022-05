Météo: jusqu’à 26 degrés,voici les prévisions de la semaine

L’IRM prévoit que mardi soit la journée la plus chaude de la semaine.

Le mercure montera jusque 26 degrés en milieu de semaine, annonce l’Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale parfois abondante, le temps deviendra généralement ensoleillé. Des nuages cumuliformes se développeront cependant parfois sur l’ouest et sur le sud-est et pourront évoluer jusqu’à l’averse sur la Lorraine belge. Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima se situeront autour de 14 degrés à la mer, 19 à 20 degrés dans le centre et 21 degrés dans l’extrême sud-est.