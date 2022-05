Cigare, danse improvisée... l’entraîneur de Porto Sérgio Conceição fête le titre de son équipe dans le vestiaire (VIDEO)

Le FC Porto a remporté ce samedi soir son 30e titre de Champion du Portugal en s’imposant à 1-0 au Benfica. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sérgio Conceição, entraîneur de Porto, a bien fêté ce nouveau trophée avec ses joueurs.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux officiels du club, on peut voir l’entraîneur de 47 ans, en train de chanter et danser, et ce cigare à la main. Une vidéo qui a déjà amusé de nombreux internautes sur la toile.