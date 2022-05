L’incroyable exploit d’une équipe de D4 anglaise qui remporte un match 7-0 pour monter dans la division supérieure (VIDEO)

Les divisions inférieures anglaises possèdent parfois certaines histoires complètement folles. Et l’exploit de Bristol Rovers en est certainement une. L’équipe entraînée par Joey Barton était au coude à coude avec Northampton Town avant cette 46e journée pour monter en League One, troisième échelon du Championnat anglais. Les deux équipes avaient le même nombre de points avant la dernière journée mais Northampton Town possédait une meilleure différence de but que Bristol Rovers. Cette dernière pour terminer troisième et quitter la League Two, devait s’imposer en espérant un faux pas de Northampton ou bien rattraper la différence de buts : donc marquer 5 buts de plus que son concurrent direct.

Ce samedi soir, Bristol Rovers a semble-t-il réussi l’impensable. Alors que Northampton Town s’est imposé 3-1 sur le terrain de Barrow et pensait valider sa montée, les hommes de Joey Barton ont affronté la lanterne rouge du Championnat, Scunthorpe United. Bristol Rovers s’est imposé 7-0 à domicile et termine donc à la troisième place du championnat de League Two. Keith Hill, entraîneur de Scunthorpe United, ayant notamment donné du temps de jeu à plusieurs jeunes du club pour cette dernière journée de Championnat.