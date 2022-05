Guerre en Ukraine : l’Europe veut préserver son unité

Le vice-président de la Commission européenne se montre confiant quant au maintien de l’unité des Vingt-Sept contre la Russie. Et lance un message aux institutions, par rapport à la Conférence sur l’avenir de l’Europe : « On ne peut pas décevoir les citoyens ».

Quel est le pouvoir transformateur des crises ? Une question qu’ont explorée, deux jours durant, à Salzbourg, plusieurs commissaires européens (en poste, comme Maros Sefcovic, Johannes Hahn et Paolo Gentiloni, ou membres de précédents exécutifs tels Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI et Olli Rehn, désormais gouverneur de la banque de Finlande), rejoints par d’autres voix, du monde politique, académique, culturel. Un exercice forcément dominé par la guerre en Ukraine, à quelques heures d’un 9 mai hautement symbolique : Poutine y célèbre une « victoire », l’Europe en a fait sa journée et espère adopter, d’ici là, le sixième paquet de sanctions contre la Russie. Samedi, le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, se montrait confiant quant à un accord des Vingt-Sept.