France: neuf hommes blessés au couteau

Les auteurs ont fait usage d’armes blanches et de gaz lacrymogènes.

«Il y a neuf victimes dont une présente une plaie au thorax, sans pronostic vital engagé, et une dizaine d’auteurs non identifiés», a indiqué le parquet de Saint-Nazaire, précisant que les auteurs avaient fait usage d’armes blanches et de gaz lacrymogènes.

«L’origine de cette rixe est inconnue», a ajouté le parquet.

«Un homme de 31 ans, dans un état grave, a été transporté au CHU de Saint-Nazaire et six autres, âgés de 21 à 33 ans, sont légèrement blessés», avait précisé plus tôt dans la matinée à l’AFP l’officier de permanence du Codis, ajoutant que les circonstances de l’agression «restaient à déterminer dans cette ville balnéaire habituellement calme».

Dix-sept sapeurs-pompiers et sept véhicules ont été engagés au cours de l’intervention.