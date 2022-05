Kristof Calvo (Groen): «Rédigeons un nouvel accord de gouvernement»

Le député Groen Kristof Calvo demande au gouvernement fédéral de rédiger un nouvel accord de gouvernement. Le gouvernement fédéral composé des libéraux, des socialistes, des verts et du CD&V a besoin d’un nouveau départ et doit renégocier et renforcer l’accord de coalition, a déclaré M. Calvo dimanche dans De Zevende Dag. Il veut rendre la politique à nouveau plus crédible.

Selon M. Calvo, qui a été pressenti pour être le nouveau président de Groen mais qui n’a finalement pas été candidat, le gouvernement doit être plus ambitieux. « La Vivaldi a été un cabinet de crise honorable, mais il faut en faire plus. En fait, Alexander De Croo (Open VLD), en tant que Premier ministre, devrait dire : au lieu de tous ces congrès de partis, asseyons-nous à nouveau autour de la table et rédigeons un nouvel accord de coalition, une mise à jour. »