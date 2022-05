Mercato : Jan Vertonghen pourrait quitter le Benfica et rejoindre le Besiktas cet été

A 35 ans, Jan Vertonghen continue d’être titulaire au Benfica et d’assurer match après match. Le défenseur belge a pris part à 28 rencontres sur 33 possibles dans le championnat portugais. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec les Aigles, Jan Vertonghen pourrait avoir des envies d’ailleurs et signer en Turquie.

D’apprès plusieurs médias turc comme comme Takvim ou bien Fotomac, c’est bien le Besiktas qui serait intéressé par Jan Vertonghen pour renforcer sa défense et ce dès cet été. Le club turc est actuellement 7e de son Championnat, largement dominé par Trabzonspor. Le Besiktas serait disposé à proposer un contrat d’un an à Jan Vertonghen avec une année en option.