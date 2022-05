Le taux de TVA réduit sur l’électricité et le gaz pourrait être prolongé jusqu’à l’hiver, selon Egbert Lachaert

« Les factures n’auront pas baissé, et vous ne pouvez pas influencer les prix fondamentaux. Le gouvernement n’aura donc d’autre choix que d’étendre ces 6 % », a-t-il déclaré.

Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, s’attend à ce que le taux de TVA réduit sur le gaz et l’électricité soit prolongé jusqu’après l’hiver prochain. Il l’a dit dimanche dans VTM News. M. Lachaert a également déclaré que le fait de rendre permanent le taux réduit de TVA, comme l’a proposé la semaine dernière le président du Vooruit, Conner Rousseau, est ouvert à la discussion.

La réduction de la TVA sur le gaz et l’électricité de 21 % à 6 % s’applique actuellement jusqu’au 30 septembre. Le gouvernement va évaluer cette mesure en été, mais le président d’Open VLD, Egbert Lachaert, ne doute pas qu’il y aura une prolongation. « Le prix du gaz et de l’électricité est tellement élevé, à l’automne, ce ne sera pas mieux », a-t-il déclaré. « Les factures n’auront pas baissé, et vous ne pouvez pas influencer les prix fondamentaux. Le gouvernement n’aura donc d’autre choix que d’étendre ces 6 %. »