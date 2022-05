Jeux vidéo: Fortnite revient enfin gratuitement sur iPhone et iPad

Plus grand monde ne croyait à ce retour. Mais depuis jeudi soir, c’est officiel : Fortnite est à nouveau jouable sur les appareils iOS. Depuis la fin de l’été 2020, le jeu gratuit le plus populaire au monde n’était plus disponible sur l’App Store. En cause : un différend qui oppose Apple à Epic, le créateur du jeu. Le premier avait vu d’un très mauvais œil le fait que l’éditeur propose l’achat de « V-bucks », la monnaie interne au jeu, par des moyens détournés et à prix réduit. Une tactique élaborée par Epic afin de contourner l’App Store et d’économiser la taxe prélevée par Apple sur chaque transaction.