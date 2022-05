Belfius Hockey League: le titre de la maturité pour les Gantoises

Les Flandriennes n’ont pas failli. Présentées comme les seules et uniques favorites pour coiffer les lauriers nationaux cette saison, elles ont rendu une copie exemplaire lors de leur finale dispute face au Dragons. Alors, certes, elles n’ont peut-être pas évolué à leur meilleur niveau face aux Anversoises mais elles ont contrôlé les deux rencontres sans jamais être inquiétées par leurs adversaires. Intraitables, lors de la compétition régulière (20 succès et deux partages en 22 rencontres), comme lors des deux saisons précédentes, elles ont démontré qu’elles évoluaient réellement au-dessus du lot en Division d’honneur. «<UN>Le plus difficile est clairement de confirmer surtout lorsque tout le monde vous attend au tournant<UN>», précisait d’emblée Emilie Sinia, toujours aussi explosive malgré ses 37 ans. «<UN>Nous possédons la meilleure équipe de Belgique mais nous nous entraînons énormément pour cela. Nous ne lâchons jamais rien. Nous avons vécu une année réellement exceptionnelle avec la montée en EHL en septembre et nos prestations en championnat puisque nous sommes restées invaincues. Mais nous ne sommes pas toujours satisfaites de nos prestations et nous devons parfois relancer la machine pour continuer à grandir. C’est clairement le titre de la maturité.<UN>»

Les Gantoises remportent donc leur quatrième titre de champion, après ceux de 2006, 2009 et 2021, et rêvent déjà de nouveaux exploits pour la saison prochaine. Cela se fera, toutefois, sans Stephanie Vanden Borre qui rejoindra le Braxgata, cet été, mais avec l’Espagnole Berta Bonastre. «<UN>C’est important que le niveau du championnat se resserre entre les équipes<UN>», conclut encore l’ancienne Red Panther. «<UN>Cela nous aidera à devenir encore meilleures même si nous nous appuyons sur un excellent collectif avec de bonnes joueuses. Nous avons comme objectif de viser une médaille la saison prochaine en EHL. Le tournoi européen nous a démontré que nous pouvions nous montrer ambitieuses. Ce qui nous a coûté le bronze, en avril dernier, c’est notre banc trop réduit par notre niveau.<UN>»