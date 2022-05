Commémoration du 8 mai: Zelensky compare la guerre en Ukraine à la Seconde Guerre mondiale

Pour le président ukrainien, « le mal est de retour en Europe ». Il a comparé l’invasion de l’Ukraine par la Russie à la Deuxième guerre mondiale et à l’agression des pays européens par l’Allemagne nazie.

« Des décennies après la Deuxième guerre mondiale, les ténèbres sont retombées sur l’Ukraine et elle est à nouveau noire et blanche », dit M. Zelensky dans un enregistrement vidéo où il est filmé en noir et blanc devant des immeubles d’habitation détruits.